L’OM prépare encore quatre transferts ?

La fin du mercato estival promet d’être encore très agitée à l’OM, et notamment dans le sens des départs puisque quatre éléments de l’effectif actuel sont susceptibles d’aller voir ailleurs, avec un taux de probabilité plus ou moins élevé en fonction des dossiers. Voici les dossiers chauds du moment à l’OM.

Si l’OM a connu beaucoup de mouvements dans le sens des arrivées depuis le début de l’é(é (Aubameyang, Sarr, Kondogbia, N’Diaye, etc…), Pablo Longoria n’a pas encore atteint son objectif de ventes. Le président du club phocéen entend bien dégraisser une partie de son effectif, d’autant que l’OM ne s’est finalement pas qualifié pour la Ligue des Champions, éliminé au 3e tour préliminaire par le Panathinaïkos. Et certains départs sont d’ailleurs en train de se préciser…

Lirola et Guendouzi, c’est probable

L’EQUIPE annonce que Frosisone serait sur le point d’accueillir le latéral droit espagnol de l’OM, Pol Lirola, sous la forme d’un prêt sec. Un point de chute dans lequel il retrouverait son ancien entraîneur de Sassuolo, Eusebio di Francesco. Autre départ probable à venir pour l’OM, celui de Mattéo Guendouzi. L’EQUIPE confirme que la piste menant à la Lazio Rome est la plus probable, mais Pablo Longoria en réclame pas moins de 20M€, une somme que ne semble pas disposée à mettre l’écurie italienne.

Touré et Ounahi ont aussi la cote