Guendouzi : L'histoire se répète à l'OM

Thibault Morlain

Après avoir vendu Cengiz Ünder à Fenerbache, l'OM veut encore boucler certains départs d'ici le 1er septembre afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Les regards se tournent alors vers Matteo Guendouzi. Le Français se rapproche de plus en plus d'un départ vers la Lazio. Alors qu'on parle d'un montant de 15-20M€ pour Guendouzi, on est bien loin des 40M€ d'il y a quelques mois et ce n'est pas la première fois que cela arrive...

Arrivé à l'OM à l'été 2021, Matteo Guendouzi pourrait bien vivre ses derniers instants en tant que joueur du club phocéen. En effet, le départ d'Igor Tudor n'y changerait rien, le Français se rapproche d'un transfert à l'occasion de ce mercato estival. Et c'est en Italie que Guendouzi pourrait poursuivre sa carrière. Il est de plus en plus question d'un départ du côté de la Lazio Rome, qui cherche à remplacer Sergej Milinkovic-Savic. Les deux clubs parviendront-ils à se mettre d'accord pour le transfert de Matteo Guendouzi ? Il faudrait compter entre 15-20M€. Ça fera alors de l'argent dans les caisses de l'OM, qui espérait certainement en recevoir plus. Pour rappel, en janvier dernier, on parlait notamment d'un départ à 40M€ pour le vice-champion du monde.

Transferts : Guendouzi fait une proposition à l’OM ! https://t.co/rnYEnLBYoA pic.twitter.com/2CVsBOmVaB — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

De 80M€ à 0€ pour Thauvin

L'OM pourrait donc voir le prix de Matteo Guendouzi être divisé par deux en l'espace de quelques mois. Et le club phocéen commence à être habitué à ce genre de déceptions sur le marché des transferts. On peut notamment faire le parallèle avec un certain Florian Thauvin. Excellent durant son passage sur la Canebière, le champion du monde 2018 avait vu son prix être fixé à hauteur de 80M€, rien que ça, par la direction olympienne. L'OM espérait alors décrocher le jackpot, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En effet, en 2021, Thauvin a fait ses valises, mais c'est libre qu'il est parti, laissant donc l'OM avec 0€.

Bis repetita avec Kamara

L'OM est également tombé de très haut avec Boubacar Kamara. A l'instar de Florian Thauvin, lui aussi a quitté le club phocéen, son club formateur, libre et donc sans indemnité de transfert. Désormais à Aston Villa, Kamara était pourtant vu comme l'une des poules aux oeufs d'or de l'OM. Pablo Longoria a d'ailleurs tout fait pour retenir l'international français et le faire prolonger. En vain, le Marseillais est parti libre en 2022.