Révolution au PSG, le nouvel entraîneur est connu

Jean de Teyssière

Cette saison, le PSG a décidé de tout changer avec ses jeunes. Arrêtée depuis la saison 2018-2019, l’équipe réserve du PSG refait son apparition cette année. Jusqu’à maintenant, le PSG n’avait qu’une équipe U19 et le fossé avec le niveau professionnel était trop important. D’abord désigné comme entraîneur des attaquants, David Suarez a finalement été nommé entraîneur principal de l’équipe réserve du PSG.

Depuis que le Qatar est arrivé, de nombreux jeunes joueurs ont éclos du centre de formation. Mais pour beaucoup d’entre eux, leur carrière s’est vite poursuivie à l’étranger, comme ce fut le cas avec Kingsley Coman. Ces dernières années, Warren Zaïre-Emery est l’exemple parfait du jeune Parisien réussissant à franchir le fossé entre les équipes de jeunes et l’équipe première. Mais le PSG aimerait voir plus de réussite au sein de son centre de formation et a donc à nouveau mis en place une équipe réserve, qui avait été supprimée sous Antero Enrique lors de la saison 2018-2019.

Le PSG ne trouve pas d’entraîneur pour sa réserve

Zoumana Camara était, depuis sa retraite, très engagé au PSG. D’abord entraîneur adjoint, il a fini par entraîner l’équipe U19 du PSG. A la fin de la saison, il a annoncé son départ du club et le PSG a décidé de créer une équipe réserve, pour que le fossé avec l’équipe première soit réduit. Le PSG cherchait un nouvel entraîneur mais ne l’a pas trouvé. Un choix par défaut a donc été fait.

David Suarez nommé à la tête du PSG B

David Suarez est arrivé cet été en provenance de Clermont. En Auvergne, il était l’entraîneur en chef de l’équipe réserve de Clermont et a été recruté par le PSG pour entraîner les attaquants. Mais devant la difficulté de trouver un technicien principal, le PSG aurait décidé, selon Le Parisien, de nommer Suarez entraîneur en chef de l’équipe réserve du club de la capitale.