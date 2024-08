Mercato : Mbappé quitte le PSG, c’est la libération

Alexis Brunet

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid. Un vrai coup dur pour Paris, qui voit partir l’un des meilleurs joueurs du monde et un attaquant capable de marquer une cinquantaine de buts par saison. Mais selon les dirigeants parisiens, ce départ du Français va permettre à Randal Kolo Muani et à Gonçalo Ramos de se libérer.

Et de 1 ! Pour son premier match avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà remporté un premier trophée. Le club espagnol s’est imposé lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta. À cette occasion, le champion du monde 2018 a d’ailleurs inscrit son premier but avec le dernier vainqueur de la Ligue des champions, de quoi commencer parfaitement cette nouvelle idylle.

Le départ de Mbappé va libérer Ramos et Kolo Muani

Ce premier succès de Kylian Mbappé au Real Madrid a donc dû faire du mal au PSG, qui espérait pouvoir le garder au moins une saison de plus. Finalement, le champion du monde a quitté Paris librement, mais cela pourrait arranger certains joueurs de l’effectif parisien. Selon les informations de L’Équipe, la direction du champion de France est persuadée que le départ du joueur de 25 ans va libérer mentalement et tactiquement Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Il faut dire que la saison dernière, les deux buteurs devaient parfois s’asseoir sur le banc et laisser leur place à Kylian Mbappé. Il y a donc fort à parier qu’ils auront plus de temps de jeu cette saison et donc plus de possibilité de faire grimper leurs statistiques.

Le PSG va accueillir Désiré Doué

Pour la saison à venir, le PSG ne devrait pas recruter de nouveau buteur, et donc Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani auront la lourde tâche de se partager ce poste. Le club de la capitale devrait plutôt se renforcer au poste de milieu offensif, puisqu’un accord aurait été trouvé avec le Stade Rennais pour l’arrivée de Désiré Doué.