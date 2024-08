Mercato - OM : La prochaine recrue de De Zerbi se rapproche ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, l’OM s’est offert 9 nouveaux joueurs. Roberto De Zerbi a donc droit à un mercato XXL de la part de Pablo Longoria, mais c’est encore loin d’être terminé. En effet, après avoir recruté Mason Greenwood et Elye Wahi, le club phocéen est désormais en quête d’un ailier gauche. Et voilà que ça avancerait très bien pour Jonathan Rowe (Norwich City)

Plus que quelques heures avant la reprise de la Ligue 1 pour l’OM. Ce samedi, à 17h, le club phocéen affrontera Brest pour la grande première de Roberto De Zerbi. Pour l’occasion, on devrait avoir droit à un trio offensif composé de Luis Henrique, Elye Wahi et Mason Greenwood. Titularisé comme ailier gauche, le Brésilien risque cependant de voir un concurrent débarquer dans les jours à venir.

Rowe à l’OM ?

Ce vendredi, L’Equipe le confirme, l’OM cherche encore un ailier gauche d’ici la fin du marché des transferts. Ces derniers jours, on a alors beaucoup parlé de Jonathan Rowe, qui évolue actuellement en deuxième division anglaise avec Norwich City. Alors que l’OM aurait déjà considérablement avancé ses pions dans ce dossier, ça sentirait de plus en plus bon…

Des échanges fructueux

Le quotidien sportif a fait un point sur la possible arrivée de Jonathan Rowe à l’OM. Il est alors expliqué que les discussions entre les différentes parties avanceraient bien et que dernièrement, les échanges auraient été fructueux. Affaire à suivre…