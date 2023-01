Recalé par l’OM, il passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un accord a, enfin, été trouvé dans le dossier Andy Delort. En manque de temps de jeu à l'OGC Nice, l'international algérien s'est engagé avec le FC Nantes. Mais avant de signer son contrat, l'attaquant avait proposé ses services à plusieurs clubs, notamment à l'OM. Après son transfert, le joueur a livré ses premières impressions.

L'OM doit se dépêcher. Dans quelques heures, le mercato hivernal fermera ses portes. Le timing est serré pour le club marseillais, qui recherche toujours un attaquant sur le marché. A en croire de nombreux médias, la formation serait en train de creuser la piste Vitinha (Sporting Braga). Pourtant, il y a encore quelques semaines, un attaquant aurait proposé ses services à l'OM. Selon les informations de Foot Mercato , Andy Delort aurait sollicité la direction phocéenne au début du mercato hivernal, mais Pablo Longoria n'aurait pas donné suite. Finalement, l'international algérien s'est engagé avec le FC Nantes ce lundi.

« Je suis très content »

Andy Delort semble avoir tourné la page OM et se concentre exclusivement sur son passage au FC Nantes. « Je suis très content. Ça faisait une dizaine de jours que j'attendais de pouvoir m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers. Aujourd'hui je suis là, je profite. Je me sens comme un gamin à la rentrée des classes, je me suis réveillé très tôt ce matin pour me préparer (...) Le choix de Nantes ? Déjà le Coach, on a beaucoup échangé. On était sur les mêmes valeurs. J'ai donné ma parole au Club et au Coach » a déclaré l'attaquant dans des propos accordés aux médias du club,.

« Je me languis déjà de découvrir ce stade en tant que joueur du FC Nantes »