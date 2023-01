Zidane à l’OM ? Il calme les Marseillais

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’OM fait fantasmer les Marseillais. Et c’est encore plus le cas depuis la prolongation de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Mais pour David Charvet, cela relève beaucoup plus du fantasme que de la réalité.

C'est le rêve de certains fans de l'OM, voir Zinedine Zidane débarquer sur le banc du club phocéen. Une opportunité qui semble difficile à concrétiser, mais avec la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France, l'avenir de l'ancien numéro 10 des Bleus a pris une nouvelle tournure. Néanmoins, David Charvet brise les espoirs des Marseillais.

«Il n'y a que Di Meco qui le voit Marseillais»

« Ses origines marseillaises ? Il n'y a que Di Meco qui le voit Marseillais. Il me fait croire qu'il rêve de Marseille, mais il ne l'a jamais dit, je ne l'ai jamais entendu », lance-t-il au micro de RMC Sport avant d’en rajouter une couche.

«Je n’y crois pas»