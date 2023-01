L’OM boucle un transfert, le vestiaire affiche son émotion

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie l'été dernier, Bamba Dieng a enfin trouvé preneur. L'attaquant sénégalais a signé en faveur du FC Lorient après un feuilleton rebondissant. Assez discret dans les médias, le jeune joueur était très apprécié dans le vestiaire. Suite à son départ, Dimitri Payet et Pape Gueye lui ont adressé un joli message.

Lancé par l'entraineur intérimaire Nasser Larguet une après midi de Coupe de France 2021, Bamba Dieng a vu son histoire d'amour avec l'OM tourner au vinaigre. Tout avait bien commencé pour le jeune sénégalais, sorti de nulle part. Mais avec l'arrivée d'Igor Tudor, il a perdu tout crédit dans la hiérarchie et Pablo Longoria voyait en lui un joueur bankable. Plus désiré, il a finalement rejoint le FC Lorient. Le vestiaire de l'OM commence déjà à le regretter.

«Ne change rien»

Capitaine de Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet a salué son ancien coéquipier après son départ pour le Morbihan. « Mon petit Bamba, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Ce fut un honneur de jouer derrière toi. J’ai vraiment beaucoup d’estime pour le joueur et l’homme que tu es. Surtout ne change rien, reste comme tel, travailleur, humble, respectueux et à l’écoute. A bientôt mon ami », a écrit le Réunionnais sur son compte Instagram . Fier, Bamba Dieng a rétorqué avec un « Merci légende ». Compatriote du nouvel attaquant lorientais et également pressenti sur le départ de Marseille, Pape Gueye a eu quelques mots doux pour son ami.

«Tu mérites cet accueil»