Nouveau départ, l’OM a déjà géré son remplacement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, Pape Gueye est en Espagne pour s’engager avec le FC Séville. Un prêt sans option d’achat est à l’étude pour le milieu de terrain. Malgré ce départ quasi bouclé, Pablo Longoria ne prévoit pas d’effectuer un mouvement de dernière sur le mercato.

Nouveau départ en vue à l’OM. Alors que Pablo Longoria est parvenu à un accord avec le FC Lorient pour le transfert de Bamba Dieng, Pape Gueye va lui aussi plier bagage dans les prochaines heures. Le milieu est arrivé en Espagne dimanche soir pour s’engager en faveur du FC Séville sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

L’OM boucle un nouveau dossier sur le mercato https://t.co/xaguoaavkb pic.twitter.com/UHIrhvTQO3 — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Pape Gueye à Séville

En Andalousie, Pape Gueye retrouvera ainsi Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à l’OM désireux de le récupérer. Un moyen pour le joueur d’obtenir davantage de temps de jeu qu’avec Igor Tudor. De son côté, l’OM ne prévoit pas de se montrer actif pour renforcer l’entrejeu.

L’OM ne veut pas de milieu supplémentaire