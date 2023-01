Il clashe l'OM et fait son mea culpa

Thibault Morlain

Pablo Longoria est allé jusqu'à se déplacer à Lorient pour convaincre Terem Moffi de venir à l'OM. Cela n'a pas suffi puisque le Nigérian a donné sa priorité à l'OGC Nice. De quoi faire le bonheur de Didier Digard, l'entraîneur des Aiglons, qui n'avait pas caché sa joie. Certains avaient alors interprêté cela comme un tacle à l'encontre de l'OM et voilà que Digard a tenu s'expliquer.

L'OGC Nice plutôt que l'OM. Terem Moffi a tranché pour son avenir et l'attaquant de Lorient privilégie donc un départ chez les Aiglons à l'occasion de ce mercato hivernal. Alors que ce transfert reste encore à concrétiser, Didier Digard lâchait dernièrement à propos du choix de Moffi : « Avoir un garçon intelligent, c’est bien. (...) Je serais vraiment très content qu’il nous rejoigne mais je ne peux pas être déçu de jouer sans lui puisque j’ai des joueurs à disposition qui s’entraînent très bien et qui méritent de jouer ».

« Les Marseillais l'ont pris pour eux »

La sortie de Didier Digard a fait énormément parler. S'est-il moqué de l'OM en évoquant la préférence Terem Moffi ? Certains l'ont pensé, mais l'entraîneur de l'OGC Nice a tenu à s'expliquer. En conférence de presse d'après-match, Digard a avoué : « Cette question sur le mercato tombe bien, car, comme je n'ai pas les réseaux sociaux, je n'ai pas pu calmer les gens. On m'a posé vendredi une question sur Terem Moffi, les Marseillais l'ont pris pour eux. J'ai dit que Terem était un garçon intelligent parce qu'il a un club qui souhaite le vendre à un autre club, que ce n'est pas son choix, et qu'il n'en démord pas et veut venir chez nous ».

« Ce n'est pas contre l'OM »