Le PSG prend rendez-vous pour le transfert de 2023

Au vu de sa cote sur le marché des transferts et de son potentiel alors qu’il est seulement âgé de 19 ans, Jude Bellingham pourrait bien être le feuilleton de 2023 alors que le PSG, le Real Madrid et Liverpool seraient dans les starting-blocks.

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar en November dernier et les performances XXL de Jude Bellingham, le nom de l’international anglais de 19 ans ne cesse d’animer le marché des transferts. Alors que le Real Madrid était déjà intéressé par son profil avant le début du Mondial, d’autres clubs ont fait irruption dans cette opération comme le PSG.

Le PSG a déclaré sa flamme à Jude Bellingham

Et ce n’est pas la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi qui affirmera le contraire. Pour Sky Sports lors d’une interview au Qatar en décembre dernier, le président du PSG confiait être tout bonnement impressionné par les prestations et la maturité de Jude Bellingham tout en affirmant ne pas cacher le fait qu’il le voulait au PSG comme tous les autres grands clubs. Et c’est notamment le cas du Real Madrid et de Liverpool.

Liverpool et le Real Madrid ont donné le ton pour l’été prochain