Real Madrid : Mbappé a signé, le PSG se fait encore tacler en Espagne !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid tient enfin son homme après de multiples échecs essuyés dans le feuilleton Kylian Mbappé. De quoi permettre à Javier Tebas de vider son sac. Le président de la Liga s’est moqué du projet du PSG avec Lionel Messi, Neymar et Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé s’est finalement engagé, après un feuilleton qui a connu son lot de rebondissements pendant des années, en faveur du Real Madrid. Après l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet), le capitaine des Bleus s’installera dans la capitale espagnole pour cinq années « minimum » comme il le confiait en conférence de presse mardi.

Javier Tebas évoque l’arrivée de Mbappé au Real Madrid…

Le PSG a témoigné du départ du meilleur buteur de son histoire qui a fait trembler les filets à 256 reprises pendant son septennat au club. En Espagne, les observateurs et personnalités du football ont souvent été critiques envers la gestion du Paris Saint-Germain du dossier Kylian Mbappé. Président de la Liga, Javier Tebas a remis une pièce dans la machine.

PSG - Real Madrid : Mbappé a trouvé «le club qui lui fallait» ! https://t.co/CIhB0wBE8N pic.twitter.com/XopEeE443T — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

…et tacle le PSG : «Ils pensaient qu'ils allaient remporter la Ligue des champions»