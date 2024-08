Real Madrid : Le prix de ce transfert est fixé à 1 milliard d'euros !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo refuse catégoriquement de quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival, et ce, même si Kylian Mbappé vient de signer. De son côté, la Maison-Blanche veut à tout prix miser sur son numéro 11 la saison prochaine. Ainsi, pour arracher Rodrygo au Real Madrid, il faut débourser la somme folle d'un milliard d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur.

Lors de l'été 2019, le Real Madrid a accueilli Rodrygo. Arrivé en provenance de Santos, l'attaquant brésilien de 23 ans a couté environ 45M€ au club merengue. Engagé jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo devrait continuer à s'inscrire sur la durée au Real Madrid.

Rodrygo et le Real Madrid ne veulent pas se séparer

Selon les informations d'AS, Rodrygo refuse de quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival, et ce, même si Kylian Mbappé vient d'arriver au Santiago Bernabeu. De son côté, le club merengue n'envisage pas non plus une séparation avec son numéro 11.

Rodrygo dispose d'une clause à 1 milliard d'euros

D'après les indiscrétions d'AS, Manchester City et les autres potentiels prétendants de Rodrygo sont contraints de casser leur tirelire pour avoir une chance de l'arracher au Real Madrid d'ici la fin de cette fenêtre de transferts. Plus précisément, il faut aller jusqu'à payer un milliard d'euros - soit le montant de la clause libératoire de l'attaquant brésilien de 23 ans - pour rafler la mise sur ce dossier.