Real Madrid : Il éclipse déjà Mbappé et jubile

Pierrick Levallet

Buteur décisif contre l'Angleterre ce samedi (0-1), Endrick est déjà entré dans la légende de la Seleção puisqu'il est le plus à avoir inscrit un but depuis Ronaldo en 1994. Le phénomène de 17 ans a d'ailleurs fait mieux que Kylian Mbappé, qui avait dû attendre ses 18 ans avant d'ouvrir son compteur avec l'équipe de France, et il n'a pas caché sa joie.

Le Real Madrid tient sûrement un nouveau phénomène. Du haut de ses 17 ans, Endrick est promis à un bel avenir. Le crack de Palmeiras devrait débarquer chez les Merengue une fois qu’il aura soufflé sa 18e bougie le 21 juillet prochain. En attendant, le prodige brésilien continue de prouver que le Real Madrid a eu raison de miser sur lui.

Real Madrid : Le nouveau crack entre déjà dans la légende ! https://t.co/yoYer3Umvp pic.twitter.com/snqVIA33qo — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Endrick ouvre déjà son compteur avec la Seleção

Ce samedi, Endrick est d’ailleurs entré dans l’histoire de la Seleção . Ayant inscrit un but décisif quelques minutes après son entrée en jeu contre l’Angleterre (0-1), la nouvelle pépite du Real Madrid est devenue le plus jeune buteur du Brésil depuis Ronaldo en 1994. Endrick a d’ailleurs déjà fait mieux que Kylian Mbappé, puisque ce dernier avait dû attendre ses 18 ans avant d’ouvrir son compteur avec l’équipe de France (le 31 août 2017 contre les Pays-Bas).

«C'est un souvenir unique»