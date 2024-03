PSG : Une grande nouvelle à 110M€ tombe pour l’après-Mbappé !

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG. Désormais, les dirigeants cherchent à remplacer numériquement le numéro 7 et apprécieraient le profil de Victor Osimhen. Si le Nigérian possède une clause libératoire de 130M€ à Naples, ce dernier pourrait être recruté pour un montant moins élevé. Explication.

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. Le 13 février dernier, le Bondynois a confirmé auprès du président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le club parisien à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Loin de se montrer abattu par ce gros départ, Paris étudie ses options sur le mercato estival.

Le PSG lorgne Victor Osimhen

Cela vaut notamment pour le secteur offensif. En octobre 2023, le10sport.com vous confiait que le PSG avait tenté de recruter Victor Osimhen lors du mercato estival, en vain. Depuis, l’attaquant a prolongé à Naples, et dispose désormais une clause libératoire de 130M€. Le Nigérian est d’ailleurs toujours dans le viseur du PSG, mais également de plusieurs cadors anglais…

Le prix d’Osimhen revu à la baisse ?