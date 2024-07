RC Lens : Bonne nouvelle annoncée pour le mercato ?

Jean de Teyssière

Au RC Lens, le temps est au renouveau ! Franck Haise a quitté les Sang et Or et c’est désormais Will Still qui entraîne le club du nord de la France. Au sein de l’effectif lensois, les choses pourraient rapidement bouger même si l’avenir de Ruben Aguilar est clair : il devrait rester à Lens.

Le RC Lens a terminé la précédente saison à la septième place après une fin de saison décevante. Le club Sang et Or a changé beaucoup de choses durant l’intersaison et une bonne nouvelle vient de tomber : un cadre, international français, devrait rester au club.

Aguilar en pleine forme

D’après les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, Ruben Aguilar prépare la saison avec méticulosité. L’international français, arrivé de l’AS Monaco l’été dernier, serait plus affûté que jamais au terme d’une très grosse préparation. De bonne augure pour la saison lensoise, après le précédent exercice terminé à la septième place de Ligue 1.

Aguilar va rester au RC Lens

Mais Ruben Aguilar n’est pas que très affûté en cette fin du mois de juillet. Toujours selon le journaliste français, son avenir est clair : il restera au RC Lens cette saison. Ce n’était pas chose aisée, puisque l’ancien joueur de Montpellier était très convoité durant ce mercato estival.