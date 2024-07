Mercato : Le RC Lens entre en guerre pour un crack

Alexis Brunet

La saison prochaine, les Girondins de Bordeaux évolueront soit en National 1 soit en National 2. Le club au scapulaire a donc abandonné son statut professionnel et tous les joueurs sous contrat sont maintenant libres de signer où ils le veulent. Le RC Lens espère d’ailleurs en profiter pour recruter le jeune Emmanuel Biumla, mais les Sang et Or ne sont pas les seuls sur ce dossier.

C’est un monument du football français qui est à l’agonie. Après être descendus en Ligue 2 dernièrement, les Girondins de Bordeaux vont malheureusement creuser encore, puisqu’ils évolueront en National 1 ou en National 2 la saison prochaine. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Le RC Lens veut s’offrir Emmanuel Biumla

Après être descendus aussi bas, les Girondins de Bordeaux ont malheureusement abandonné leur statut professionnel et donc tous les joueurs qui étaient sous contrat sont maintenant libres de signer où ils le veulent. Le RC Lens qui est en pleine reconstruction souhaiterait d’ailleurs en profiter pour recruter le jeune milieu de terrain défensif, Emmanuel Biumla, d’après les informations de Foot Mercato.

Anderlecht et Angers sont sur le dossier également

Mais le RC Lens n’est pas le seul club à avoir flairé la bonne affaire. Toujours selon FM, Angers et Anderlecht seraient également intéressés par Emmanuel Biumla. Toutefois, le milieu défensif se verrait plutôt rester en France pour le moment.