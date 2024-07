Mercato : Coup de théâtre, il revient au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre durant l'été 2023, Stijn Spierings a connu des premières semaines difficiles au RC Lens, au point d'être prêté très rapidement à Toulouse. De retour cet été, le milieu de terrain néerlandais ne devait pas s'éterniser chez les Sang-et-Or. Et pourtant, il est bien de retour à Lens et Will Still semble vouloir le conserver cet été. Un transfert n'est en tout cas pas à l'ordre du jour. Un sacré retournement de situation.

L'été dernier, le RC Lens a obtenu la signature de Stijn Spierings qui faisait partie de la longue liste des joueurs libres à Toulouse. Sur le papier, il s'agissait d'un très joli, mais cela a finalement rapidement tourné au fiasco. En effet, seulement quelques semaines après son arrivée à Lens, le milieu de terrain, dont le profil ne correspondait pas aux attentes de Franck Haise, a été prêté à Toulouse où il avait accueilli en rock star pour son retour.

Spierings, la surprise de l'été à Lens ?

Mais Toulouse n'a pas été en mesure de conserver Stijn Spierings, qui possède un très gros salaire estimé à 100 000€ par mois. Par conséquent, le Néerlandais est revenu à Lens cet été où il ne devait être que de passage avec un transfert définitif en vue. Et pourtant, Stijn Spierings semble être la très bonne surprise de l'été au RC Lens comme en témoigne sa prestation lors du match amical contre Ultrecht avec un bu et une passes décisive (5-4). Par conséquent, il semble avoir inversé la tendance.

Will Still veut le conserver

En effet, L'EQUIPE ajoute que le changement d'entraîneurs a été bénéfique à Stijn Spierings qui n'a pas réussi à s'adapter sous les ordres de Franck Haise. Mais Will Still semble vouloir s'appuyer sur le Néerlandais qui pourrait se faire une place dans le duo de milieu de terrain devant la défense. Et pour cause, Nampalys Mendy pourrait partir tandis que Neil el-Aynaoui est gravement blessé. Salis Adbul Samed ne sera pas non plus forcément conservé, alors qu'Andy Diouf peine à s'imposer un an après son transfert. Par conséquent, Stijn Spierings a un vrai coup à jouer cette saison au RC Lens qui ne s'opposera pas nécessairement à son départ pour se délester d'un gros salaire, mais qui ne le poussera pas dehors contrairement à l'année dernière. D'ailleurs, aucun club ne s'est manifesté ce qui laisse penser que le Néerlandais restera bien chez les Sang-et-Or. Un sacré rebondissement.