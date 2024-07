Mercato : Il se lâche après sa signature au RC Lens

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Brice Samba est toujours là, le RC Lens s'est offert un nouveau gardien à l'occasion de ce mercato estival. Pour cela, les Sang et Or sont partis piocher en Belgique, à Charleroi, pour faire venir Hervé Koffi. Désormais à Lens, le Burkinabè, passé par le LOSC précédemment, est revenu sur son arrivée au sein de l'effectif de Will Still.

Ça bouge au RC Lens en ce mercato estival. Tandis que Will Still est venu remporter Franck Haise au poste d'entraîneur, il y a également des nouvelles têtes au sein de l'effectif. A 27 ans, Hervé Koffi fait partie de ces recrues des Sang et Or en cette intersaison. Nouveau gardien du RC Lens, le Burkinabè s'est confié sur le début de ce nouveau chapitre dans sa carrière.

« L'impression d'avoir fait au moins deux ou trois ans ici »

« Dès que je suis arrivé, tout s'est fait rapidement et j'ai eu l'impression d'avoir fait au moins deux ou trois ans ici. C'est quelque chose que m'a marqué et ça m'a beaucoup plu », a d'abord confié Hervé Koffi pour La Voix du Nord.

« Le RC Lens est le premier club français que j'ai connu au Burkina Faso »

Le nouveau gardien du RC Lens a poursuivi : « Le RC Lens est le premier club français que j'ai connu au Burkina Faso. Mon premier centre de formation était dirigé par Jean Macagno, un ancien du club. En quelque sorte, c'est aussi grâce à lui que je suis devenu gardien car il m'avait donné des paires de gants aux couleurs lensoises. J'ai tout de suite cherché à savoir quel club c'était ».