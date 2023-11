La rédaction

Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait profiter de la fenêtre de transferts de janvier pour faire quelques ajustements et régler des cas compliquées. En effet, le club de la capitale pourrait se séparer de ses joueurs indésirables et/ou de ceux qui sont susceptibles de partir librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin. Selon vous, qui doit absolument quitter le PSG en janvier ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de douze joueurs et s'est séparé de presque tous ses indésirables, et notamment Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti.

PSG : Dembélé s’enflamme pour l’avenir de Mbappé https://t.co/Up97Kq6NrB pic.twitter.com/abOWtXs3xd — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Il reste des indésirables au PSG

Alors que la prochaine fenêtre de transferts ouvrira ses portes au mois de janvier, le PSG pourrait en profiter pour se séparer des joueurs qui ne sont pas indispensables et/ou de ceux qui sont en quête d'un temps de jeu régulier. Ainsi, le club emmené par Luis Enrique pourrait se débarrasser de Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Danilo Pereira, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou encore de Cher Ndour, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert définitif.

Le PSG risque 7 départs à 0€

Par ailleurs, le PSG pourrait pousser vers la sortie les joueurs qui sont en fin de contrat le 30 juin et qui ne sont pas partis pour prolonger. De cette manière, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi évitera de voir des joueurs partir librement et gratuitement lors de l'été 2024. Pour rappel, Kylian et Ethan Mbappé, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Keylor Navas et Alexandre Letellier sont dans la dernière année de leur bail avec le PSG.



Selon vous, qui doit absolument quitter le PSG en janvier ? C'est le moment de voter !