Zaïre-Emery : Le PSG peut trembler !

Thibault Morlain

Ce samedi, Warren Zaïre-Emery disputait son premier match avec l’équipe de France. S’il a marqué, le joueur du PSG s’est également blessé à la cheville. Si la fracture a été écartée, le milieu de terrain parisien va toutefois manquer plusieurs semaines de compétition. Et voilà que cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Luis Enrique.

Face Gibraltar, l’équipe de France a déroulé (14-0) ce samedi. Un show offensif auquel a participé Warren Zaïre-Emery. Titulaire pour sa première avec les Bleus, le joueur du PSG a également marqué, devant le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection. Mais sur la même action, Zaïre-Emery s’est également blessé à la cheville, devant alors céder sa place.

« Une blessure importante qui va demander plusieurs semaines »

Ce dimanche, sur Téléfoot , Didier Deschamps a donné des nouvelles sur Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur a alors expliqué que le joueur du PSG devrait être absent plusieurs semaines : « Ça reste une blessure importante qui va demander, même s’il est jeune, plusieurs semaines. C’était le point noir et l’inquiétude. Sur des matchs comme ça, on n’a pas envie de perdre des joueurs. Ça aurait pu être plus grave ».

Le PSG sans Zaïre-Emery

Alors que Warren Zaïre-Emery a quitté ce dimanche le rassemblement de l’équipe de France, il va donc soigner sa blessure à Paris. Mais on ne le reverra donc pas tout de suite sous le maillot du PSG. Le titi parisien va alors manquer plusieurs matchs avec le club de la capitale, dont des rencontres importantes comme celles en Ligue des Champions face à Newcastle et au Borussia Dortmund. Luis Enrique devra alors trouver la solution pour remplacer Zaïre-Emery, mais cette absence du joueur du PSG pourrait bien porter préjudice aux champions de France. Depuis le début de la saison, WZE n’a raté qu’un match de Paris et cela s’est soldé par une défaite, c’était face à Strasbourg. A voir maintenant si Luis Enrique et le PSG réussiront à surmonter cette absence de Warren Zaïre-Emery.