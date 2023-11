PSG : Prêt à imiter Messi, Mbappé lâche une confidence

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a réussi un match XXL samedi soir face à Gibraltar (14-0) en inscrivant trois buts et réussissant trois passes décisives. C'est évidemment à mettre en relief avec la faible opposition, mais son but de 44 mètres ne doit rien à personne. Mbappé est également conscient que s'il veut durer au plus haut niveau, il doit évoluer, comme l'a fait Lionel Messi, qu'aimerait imiter le numéro 10 des Bleus.

Quand on gagne un match de football, surtout dans ses proportions, tout va bien. Kylian Mbappé et Didier Deschamps en ont été la preuve en après-match ce samedi, après avoir atomisé Gibraltar (14-0), multipliant les rires et les petites boutades. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, sait aussi faire preuve de lucidité, surtout lorsque l'on évoque ses deux rôles totalement différents en équipe de France et au PSG.

«Si tu ne changes pas, le football passe à autre chose et on t’oublie»

Interrogé par Téléfoot , l'émission de TF1 , Kylian Mbappé s'est exprimé sur ses rôles différents avec la sélection française et son club du PSG : « C’est le football qui dicte son temps, qui dicte son tempo. Si tu ne changes pas, le football passe à autre chose et on t’oublie. C’est comme ça que ça marche. Même les plus grands ont dû changer des choses. »

«J’ai joué avec Leo, il a changé son jeu, il n’était pas le même à Barcelone et à Paris»