Zaïre-Emery : Catastrophe pour le PSG, le verdict est tombé

Auteur de son premier but sous le maillot de l'équipe de France face à Gibraltar ce samedi (victoire 14-0), Warren Zaïre-Emery n'a pas eu l'occasion de le célébrer. Touché à la cheville juste après avoir trouvé le chemin des filets, le milieu de terrain a passé des examens qui ont révélé une grosse entorse. Il devrait louper les deux prochaines rencontres du PSG.

Soirée contrastée pour Warren Zaïre-Emery. Plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France depuis 1914, il est aussi devenu, à 17 ans et huit mois, le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. Mais touché à le cheville sur la frappe qui a mené son but, le milieu de terrain du PSG n'a pas eu l'occasion de célébrer. Zaïre-Emery a été, immédiatement, remplacé par Youssouf Fofana et s'est rendu à l'hôpital pour passer des examens complémentaires.

« Une grosse entorse » selon Deschamps

Après la large victoire de son équipe face à Gibraltar, Didier Deschamps a fait un point sur la blessure de Zaïre-Emery. « L es infos que j'ai, les examens sont rassurants. Il n'y a pas de fracture mais une grosse entorse après un geste d'un violence inouïe » a lâché le sélectionneur.

Zaïre-Emery devrait louper Monaco et Newcastle