La prochaine signature du PSG est confirmée

Thibault Morlain

Phénomène du PSG, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Mais cela pourrait bien évoluer dans les prochaines semaines… En effet, il est de plus en plus question d’une prolongation de Zaïre-Emery. Si rien n’est encore, cette signature avec le PSG est bien de plus en plus proche…

Jusqu’où s’arrêtera Warren Zaïre-Emery ? Après avoir battu les records de précocité au PSG, le milieu de terrain a établi de nouvelles marques avec l’équipe de France. Face Gibraltar, il est devenu le plus jeune international, mais également le plus jeune buteur en équipe de France. Désormais, Zaïre-Emery va devoir continuer sur cette lancée et cela pourrait durer un moment avec le maillot du PSG.

Coup dur pour le PSG, Zaïre-Emery sort du silence https://t.co/i34o9k8u0Q pic.twitter.com/Q1DnA1urRC — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Une prolongation en bonne voie

Aujourd’hui au PSG, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas partir de sitôt. Récemment, le10sport.com vous révélait que si rien n’était encore signé pour la prolongation du Français à Paris, c’était bien engagé. Le PSG attendrait le mois de mars prochain, quand Zaïre-Emery aura 18 ans, pour réellement avancer sur ce nouveau contrat avec un gros salaire à la clé.

