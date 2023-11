Il commet une belle boulette pour recruter l’entraîneur du RC Lens

Thibault Morlain

Deuxième la saison dernière de Ligue 1, le RC Lens a notamment été mené d’une main de maître par Franck Haise. Forcément, cela attire les convoitises et Rennes aurait tenté de recruter l’entraîneur des Sang et Or. Mais voilà que dans ses démarches, Florian Maurice se serait trompé en beauté. Explications.

En cette trêve internationale, ça bouge sur le banc de Rennes. Alors que Bruno Genesio était jusqu’à présent l’entraîneur du club breton, ça ne sera plus le cas désormais. En effet, le technicien français va laisser sa place et c’est Julien Stéphan, déjà passé par le banc de Rennes, qui va le remplacer.

Rennes intéressé par Franck Haise ?

Rennes va donc se présenter avec un nouvel entraîneur à la reprise. Cela aurait déjà pu être le cas dès le début de la saison. En effet, comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter, durant l’été, Florian Maurice, directeur sportif du club breton, était tenté de recruter Franck Haise, qui venait de sortir d’une grande saison avec le RC Lens.

Florian Maurice se trompe d’agent

Franck Haise n’est finalement pas venu à Rennes et il faut dire que Florian Maurice aurait commis une belle boulette. En effet, Mohamed Toubache-Ter assure que le directeur sportif rennais aurait fait part de cette envie de recruter l’entraîneur du RC Lens à un agent en pensant qu’il était le représentant de Franck Haise. Problème, cela n’était pas le cas…