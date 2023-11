Le RC Lens sauvé de la catastrophe par un président de la République

Thibault Morlain

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens s’impose à nouveau comme l’une des places majeures du football français. Deuxièmes derrière le PSG la saison dernière, les Sang et or ont fait forte impression, mais voilà que l’histoire de ce club aurait pu être bien différente si François Hollande, ancien président de la République, n’était pas intervenu il y a quelques années. Explications.

Aujourd’hui, le propriétaire du RC Lens se nomme Joseph Oughourlian. Il a notamment succédé à un certain Hafiz Mammadov, dont la gestion des Sang et Or a viré au fiasco. L’Azéri avait racheté le club nordiste en 2013, mais au fil des mois, les fonds n’arrivaient plus… Il a alors fallu trouver une solution et c’est là que François Hollande est arrivé.

Mercato : Le RC Lens s’engage dans une grosse bataille ! https://t.co/W5HRsbsk2j pic.twitter.com/hQjgdgEy62 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

« Il m’a rendu un service incroyable »

Le RC Lens n’en serait donc peut-être pas là sans François Hollande. Dans des propos accordés au Figaro , Gervais Martel, ancien président des Sang Or, a raconté sur l’ex-président de la République : « François Hollande a sauvé le RC Lens ? Il m’a rendu un service incroyable (lorsque Hafiz Mammadov, homme d’affaires azéri qui a repris le RCL entre 2013 et 2015, n’a pas tenu ses engagements financiers) et je lui en serai éternellement reconnaissant ».

« Hollande m’a scotché »