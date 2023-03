PSG : Zidane snobé, l’entraîneur idéal est trouvé

Axel Cornic

L’élimination en Ligue des Champions a jeté un grand froid sur l’avenir de Christophe Galtier, qui pourrait être lâché par le Paris Saint-Germain moins d’un an après son arrivée. Zinédine Zidane est annoncé comme le grand favori, mais en Italie on assure que les propriétaires parisiens auraient tout intérêt à se tourner vers Antonio Conte, qui a récemment été limogé par Tottenham.

Ça pourrait bien bouger sur le banc du PSG ! L’année 2023 fait très mal à Christophe Galtier, qui enchaine les mauvais résultats et s’est fait éliminer de la Coupe de France ainsi que de la Ligue des Champions. Un départ est ainsi annoncé, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que le projet de Luis Campos reste la priorité pour les propriétaires qataris.

Zidane et Conte sont libres

Il y a pourtant une occasion en or qui pourrait se présenter ! Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs au monde, Antonio Conte n’a plus de club depuis l’annonce de son départ de Tottenham. Il pourrait ainsi venir mettre des bâtons dans les roues de Zinédine Zidane dans la course à la succession de Galtier au PSG.

« Conte est le seul coach à pouvoir gagner la Ligue des Champions au PSG »