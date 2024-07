PSG - Xavi Simons : Un club étranger prépare une masterclass !

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le PSG se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs de transferts. Si plusieurs joueurs devraient rallier le Parc des Princes, tous les éléments désirés par les Franciliens ne rejoindront néanmoins pas le club parisien. Alors que les dossiers Désiré Doué et Xavi Simons font beaucoup parler dans la capitale, le Bayern Munich pourrait faire une véritable razzia en recrutant les deux joueurs.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, deux noms reviennent avec insistance du côté du PSG : Désiré Doué et Xavi Simons. Si le cas du premier est assez classique, puisqu’il faudra négocier avec le Stade rennais, celui du second est bien plus complexe. Prêté depuis deux saisons, le Néerlandais ne souhaiterait toujours pas porter la tunique rouge et bleue. Et le Bayern Munich pourrait se positionner, tout en enrôlant Désiré Doué.

Le Bayern Munich prêt à s’offrir les deux joueurs ?

Alors que le nom de Désiré Doué est associé au Bayern Munich ces derniers jours, Sky Sport Deutschland vient de larguer une petite bombe : l’écurie allemande serait en capacité de recruter le joueur du Stade rennais, mais également Xavi Simons. La venue du Français n’entraverait en aucun cas celle de celui qui a passé la saison au RB Leipzig.

Un contrat déjà proposé à Simons ?

Toujours selon Sky Sport Deutschland, le Bayern Munich aurait déjà bien avancé sur le dossier Xavi Simons. Le contrat proposé au Néerlandais aurait déjà été fignolé et les bases d’un accord déjà établies. Il reste désormais à voir si les Munichois parviendront à trouver un terrain d’entente avec le PSG.