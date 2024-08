PSG : Une révélation est faite sur le coach

Jean de Teyssière

Le mercato parisien est terminé et quatre joueurs ont rejoint le PSG : Joao Neves, Willian Pacho, Désiré Doué et Matvey Safonov. Ce faible nombre de joueurs arrivés au PSG peut s’expliquer par la méthode de Luis Enrique qui étudie longuement les profils des potentielles recrues. Une méthode qui porte ses fruits et qui semble convaincre au sein du club.

Le PSG a perdu Kylian Mbappé mais a peut-être gagné un collectif. Les deux premiers matchs parisiens en Ligue 1 ont été remplis de succès avec dix buts marqués et un seul but encaissé. Mais au PSG, la vérité du mois d’août est rarement celle du mois de mars…

«Il ne cherche jamais à convaincre les joueurs de venir au PSG»

Luis Enrique vit sa deuxième saison en tant qu’entraîneur du PSG. Le technicien espagnol est très actif en période de mercato comme l'explique des sources internes au PSG dans L'Équipe : « Il ne cherche jamais à convaincre les joueurs de venir au PSG, mais il essaye de leur expliquer son projet pour l'équipe et la place de l'homme dans ce projet. Il fait aussi très attention aux réponses des joueurs, car ça l'aide à savoir s'il pourra entrer dans son mode de fonctionnement. Avant chaque rendez-vous, son staff et celui de Luis Campos lui donnent le maximum d'informations sur les candidats. Les joueurs prennent ensuite leur décision. »

«Il a des idées claires»

Mais la façon de procéder de Luis Enrique peut parfois être difficile à cerner pour les membres du club, même s'ils commencent à le connaître : « Il a des idées claires mais il a aussi une réflexion qui évolue constamment. Parfois, ça peut donner un sentiment de contradiction extérieure qui ne l'est pas du tout chez lui. » Il ne reste plus qu'à voir ce que donnera la méthode Luis Enrique mais tout semble bien se passer au club depuis sa nomination.