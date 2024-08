Transferts - PSG : Ça capote pour cette star à cause de l’entraîneur

Jean de Teyssière

Le mercato parisien est terminé et le bilan est léger avec seulement quatre arrivées. Joao Neves, Willian Pacho, Matvey Safonov et Désiré Doué porteront le maillot parisien cet année et aucun attaquant n’est venu combler le départ de Kylian Mbappé. Longtemps, le nom de Victor Osimhen était lié au PSG mais il s’avère que Luis Enrique n’en a jamais voulu.

Le bilan du mercato parisien sera fait en fin de saison mais le recrutement de cet été ressemble à aucun autre à Paris. Avec le départ de Kylian Mbappé, il n’y a plus de stars au sein du club parisien. Une nouvelle ère débute, avec Luis Enrique à sa tête.

Osimhen restera à Naples

Comme révélé par le10sport.com en juillet dernier, le PSG n’a jamais eu l’ambition de recruter Victor Osimhen. L’attaquant du SSC Naples, qui avait renouvelé son contrat l’année dernière n’ira même pas à Chelsea puisque le deal n’est pas allé au bout.

Luis Enrique n’a pas voulu d’Osimhen

L’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a été interrogé sur le profil de l’attaquant nigérian du SSC Naples : Victor Osimhen. Sauf que l’avis de Luis Enrique a toujours été catégorique : il n’est pas le profil parfait du numéro 9 envisagé par l’Espagnol. C’est donc pour cette raison que l’attaquant napolitain est resté en Italie.