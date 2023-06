PSG : Une offre historique peut plomber les plans du PSG

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Lucas Hernandez va sans doute devenir un nouveau joueur du PSG. Après le Français, Luis Campos ne va pas s'arrêter là, il a d'autres idées en tête. L'une d'elles pourrait le mener à Wilfried Zaha. Mais il va falloir que Paris agisse vite, l'Ivoirien possède une très belle offre de prolongation de la part de Crystal Palace.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve de faire venir Bernardo Silva au PSG. Mais les négociations sont compliquées avec Manchester City, qui ne veut pas lâcher son joueur à bas coût. Le FC Barcelone et Al-Hilal sont aussi sur le coup. L'ancien joueur de l'AS Monaco hésite entre le Barça et Paris. Le conseiller football du club de la capitale pourrait donc d'abord se tourner vers d'autres dossiers, peut-être plus simples.

Zaha est dans le viseur du PSG

Pour renforcer l'attaque parisienne, Luis Campos a aussi pensé à Wilfried Zaha. L'Ivoirien a un profil qui pourrait apporter beaucoup au PSG, notamment par ses dribbles et sa vitesse. De plus, l'ancien joueur de Manchester United arrive en fin de contrat cet été. Mais son club actuel désire ardemment le faire prolonger. Selon le Daily Mail , Crystal Palace offrirait à l'attaquant un salaire de 200 000 livres sterling par semaine, soit un peu plus de 230 000€. Cela serait la plus grosse offre de l'histoire de Palace. Le joueur ne serait pas contre l'idée de prolonger, mais rien n'est sûr. De plus l'offre ne serait valable que jusqu'au 30 juin à minuit.

Paris a déjà recruté en attaque

En attendant de savoir si le PSG va s'offrir Wilfried Zaha ou Bernardo Silva, un élément a déjà renforcé l'attaque parisienne. Il s'agit de Marco Asensio qui débarque du Real Madrid, suite à la fin de son contrat. Ces derniers jours, les rumeurs indiquaient que le club de la capitale était aussi très intéressé par Victor Osimhen, ou bien Harry Kane. Mais ces deux dossiers coûteront beaucoup plus cher au champion de France.