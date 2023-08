PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour ce buteur

Amadou Diawara

Alors que Randal Kolo Muani est attendu au PSG, Hugo Ekitike est poussé vers la sortie par sa direction. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome aurait coché le nom du numéro 44 parisien. Toutefois, José Mourinho pourrait finalement tourner le dos à Hugo Ekitike, et ce, parce qu'il serait sur le point de boucler la signature de Duvan Zapata.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Ekitike pourrait ne plus faire long feu au PSG. Désireux de s'offrir les services de Randal Kolo Muani, le club de la capitale chercherait un nouveau point de chute à son numéro 44.

L'AS Rome pense à Ekitike

En quête d'un nouveau numéro 9, l'AS Rome aurait identifié le profil d'Hugo Ekitike. En effet, José Mourinho verrait d'un bon oeil l'idée de boucler la signature de l'attaquant du PSG, et ce, après avoir récupéré deux autres joueurs parisiens : Leandro Paredes et Renato Sanches. Toutefois, le coach des Giallorossi pourrait finalement tirer un trait sur Hugo Ekitike cet été.

Ekitike devancé par Zapata à la Roma ?