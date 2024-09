PSG : Transfert à 130M€, il s'en mord les doigts !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG pensait à recruter Victor Osimhen. Toutefois, le Napoli s'est montré trop gourmand sur ce dossier, réclamant environ 130M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Alors que Victor Osimhen a finalement été prêté à Galatasaray, Cristiano Giuntoli a émis un regret.

Orphelin de Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid, le PSG a songé à recruter Victor Osimhen lors du dernier mercato estival, et ce, pour renforcer son attaque. Toutefois, le club de la capitale n'a jamais réussi à s'entendre avec la direction du Napoli.

Le PSG a manqué le coup Osimhen

Alors que Victor Osimhen dispose d'une clause libératoire fixée à 130M€, le Napoli a refusé de baisser son prix. Face à l'intransigeance des Azzurri d'Aurelio De Laurentiis, le PSG a tiré un trait sur le buteur nigérian. Pour le plus grand regret de Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de Naples.

«Il aurait peut-être dû être vendu plus tôt»

Le Napoli n'a pas réussi à vendre Victor Osimhen avant la fin du marché européen, qui fermait ses portes le 30 juin. Pour se séparer de l'attaquant de 25 ans, les Azzurri l'ont donc prêté à Galatasaray. Lors d'un entretien accordé à Il Corriere della Sera, Cristiano Giuntoli a avoué qu'il regrettait de ne pas avoir réglé le dossier Osimhen plus tôt. « Victor Osimhen ? Il aurait peut-être dû être vendu plus tôt. Mais De Laurentiis est un chef d'entreprise avisé et intelligent. Je lui dois beaucoup et je l'aime bien. (...) Je ne dis pas de mensonges, j'omets. Mais dans tous les cas, ce sont des mensonges : j'en dis et j'en souffre aussi. Quand un joueur a déjà décidé d'aller voir ailleurs et qu'il le cache, je fais semblant de le croire. Je le comprends », a confié le directeur sportif de Naples dans des propos rapportés par TMW.