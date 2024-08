PSG : Son transfert à Paris capote, l’annonce XXL sur son avenir !

Thomas Bourseau

Entre les présidents du PSG et de l’OL, les relations sont si froides que Rayan Cherki ne pourrait en aucun cas débarquer à Paris dans les prochains jours. Et ce, même si le Paris Saint-Germain était intéressé par cette opération, ce qui n’est pas le cas comme récemment révélé par le10sport.com. Son entraîneur à Lyon, à savoir Pierre Sage, lui prédit toutefois une fin de mercato animée.

Rayan Cherki (21 ans) figure dans les petits papiers de Luis Campos depuis plus d’un an. C’est en effet l’information que le10sport.com vous communiquait le 16 août dernier. Néanmoins, en parallèle, on vous affirmait que le conseiller football du PSG, à l’instar de l’entraîneur Luis Enrique, ne prenait absolument plus en considération un potentiel transfert de Rayan Cherki cet été. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain avait décidé de jeter son dévolu sur Désiré Doué (19 ans) dont le transfert était officialisé quelques heures plus tard.

Mercato - PSG : Luis Enrique se frotte les mains ! https://t.co/47pyHH0awm pic.twitter.com/p9HCmsW8i8 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Le transfert de Cherki au PSG est tout bonnement impossible

Pour autant, ce ne serait pas qu’une question de projet sportif et d’ambitions différentes de la part de Luis Campos et de Luis Enrique d’après L’Équipe. En effet, si l’on en croit le quotidien sportif, certains salariés du Paris Saint-Germain n’auraient pas totalement enterré le dossier Rayan Cherki et aimeraient toujours témoigner de la venue du milieu offensif de l’OL. Néanmoins, les relations froides entre le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et son homologue lyonnais John Textor compliqueraient grandement tout projet de recrutement. L’Équipe confie qu’Al-Khelaïfi ne compterait même pas ouvrir le dialogue avec Textor.

«C'est vrai que pour nous, on se prépare plus à ce qu'il parte»

En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas dissimulé les échecs avec le PSG et le Borussia Dortmund pour le transfert de Rayan Cherki. Annoncé proche de Fulham, la pépite issue du centre de formation de l’OL va connaître des jours mouvementés selon son entraîneur.

« Concernant Rayan Cherki, il y a toujours eu un départ en toile de fond, de toute la communication qu'il y avait autour de lui, on l'attendait à Paris, puis on en parlait à Dortmund, ensuite dans plein d'autres clubs. Donc c'est vrai que pour nous, on se prépare plus à ce qu'il parte. Vu qu'il n'y a pas de projection à court terme pour lui dans l'effectif, ça ne sert peut-être à rien qu'il s'entraîne avec nous et on verra ce qu'il en sera le 31 août parce que si à ce moment là, c'est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais, les données du problème seront un peu différentes, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas ».