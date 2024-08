Mercato - PSG : Luis Enrique se frotte les mains !

Thomas Bourseau

Ils sont quatre à s’être engagés en faveur du PSG depuis l’ouverture du mercato estival. A l’approche de la clôture du marché, les rumeurs continuent de fuser et notamment pour le recrutement d’un attaquant. Mais l’entraîneur Luis Enrique n’a pas dissimulé son plaisir au sujet de son effectif actuel.

Luis Enrique a vécu deux mercato estivaux bien différents au PSG. A son arrivée en 2023, le coach espagnol avait témoigné des arrivées d’onze recrues, douze si l’on inclut le rapatriement de Xavi Simons qui était renvoyé dans la foulée en prêt au RB Leipzig.

«Nous n'avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe»

Et depuis l’ouverture de cette fenêtre des transferts, Enrique vit un mercato bien plus calme puisque « seulement » quatre joueurs ont déposé leurs valises au Paris Saint-Germain en les personnes de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Mais du point de vue de Luis Enrique, c’est amplement suffisant au vu de la qualité de l’effectif. « Nous n'avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe et elle a été championne. On observe ce mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal ».

Luis Enrique est convaincu que le PSG «a déjà fait un très bon mercato»

« Je crois qu'on a déjà fait un très bon mercato, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus mais ce sont des espoirs. Nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression ». a conclu Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Montpellier au Parc des princes vendredi soir en pour la deuxième journée de Ligue 1.