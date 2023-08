PSG : Riolo se lâche sur la révolution du mercato

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé beaucoup de changements dans son effectif. Luis Enrique a par exemple pris la place de Christophe Galtier. Après cela, de nombreux joueurs sont arrivés, et d'autres sont partis. Pour Daniel Riolo, le club de la capitale semble beaucoup mieux armé que la saison dernière, et le journaliste estime que Paris se débrouillera sans doute mieux en Ligue des Champions.

Le PSG de cette saison ne ressemble plus trop à celui de l'année dernière. La preuve si l'on regarde sur le banc, où Christophe Galtier a laissé sa place à Luis Enrique. Le Français n'aura pas su s'imposer, et il quitte donc Paris, après seulement une saison, alors qu'il s'était engagé pour deux. De plus l'attaque du club de la capitale a grandement changé, car Lionel Messi et aussi Neymar ont quitté la France. Enfin, de nombreux joueurs ont rejoint les rangs parisiens, ils sont neuf à s'être déjà engagé avec le club de la capitale cet été.

Riolo est emballé par le PSG de Luis Enrique

Tous ces changements ne sont pas pour déplaire à Daniel Riolo. Le journaliste est plus enthousiasmé par le PSG de Luis Enrique que celui de Christophe Galtier, et par le vent de fraîcheur qu'il amène, comme il l'a affirmé au micro de l'After Foot . « L'année dernière, le PSG avait parfaitement débuté sa saison. Les médias étaient emballés par l'arrivée de Galtier, un entraîneur français. C'était la fête au village. J'étais dans un camp isolé en ayant dit dès le Trophée des Champions qu'avec les trois devants et le milieu proposé, je ne voyais pas comment on pouvait aller loin. C'était un bordel sans nom. (...) Pourquoi je suis plus positif cette année ? Parce qu'il y a un vent de fraîcheur qu'on attendait depuis très longtemps. Il y avait des joueurs usés. Je ne parle pas de niveau, mais ce club était englué dans une ambiance mortifère avec des joueurs avec des statuts. »

« Tu perdras sans avoir honte »