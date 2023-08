Un transfert à 25M€ au PSG ? Il pose sa condition

Thomas Bourseau

Le PSG refuserait de tout miser sur Bradley Barcola, autre priorité offensive de cette fin de mercato avec Randal Kolo Muani. A en croire la presse néerlandaise, le club parisien serait prêt à dégainer une offre de 25M€ pour Johan Bakayoko, alternative de Barcola. Pour autant, il faudrait qu’une condition soit remplie. Explications.

Avant la clôture du mercato, à savoir le vendredi 1er septembre à 23h59, il serait possible que le PSG parvienne à recruter deux joueurs offensifs, si tout se passait comme prévu. Les cibles parisiennes sont bien connues en les personnes de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. L’ailier français de 20 ans de l’OL est la source d’un rapprochement avec le PSG pour un transfert comme affirmé par le10sport.com la semaine dernière.

Le PSG défie la Premier League pour Bakayoko

En cas d’échec dans l’opération Bradley Barcola, le PSG s’intéresserait à Johan Bakayoko. Eindhovens Dagblad confie d’ailleurs que le Paris Saint-Germain débourserait alors 25M€ au PSV Eindhoven afin de boucler le transfert de Bakayoko. Néanmoins, il faudra jouer des coudes avec Liverpool, Everton, Burnley et Crystal Palace à en croire Football Insider .

Le transfert de Bakayoko conditionné par la Ligue des champions ?