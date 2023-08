PSG : Riolo balance une bombe sur Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a eu le dernier mot. Lors d'un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi mardi dernier, le joueur du PSG a annoncé qu'il resterait à Paris la saison prochaine. Pour Daniel Riolo, l'explication est simple. L'international français n'aurait reçu aucune offre, notamment de la part du Real Madrid, son choix numéro un.

Kylian Mbappé a annoncé sa décision au PSG. Lors d'un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi, le joueur a annoncé qu'il ne quitterait pas le club parisien cet été, malgré les menaces de sa direction. Une information lâchée par Le Parisien et confirmée par plusieurs médias. Alors pourquoi une telle décision, sachant que Mbappé pourrait prendre place dans les tribunes durant la prochaine saison ?

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

« C'est simple, il n’y a pas d’offre »

Selon Daniel Riolo, l'explication est simple. « Bah en fait il y a un truc tout simple à comprendre : il n’y a pas d’offre. C’est bizarre car c’est simple… » a-t-il lâché sur Twitter. Interpellé par un supporter parisien, qui l'accuse de mensonge, le chroniqueur de l'After Foo t en a remis une couche.

« Perez et Al-Khelaïfi qui ne peuvent pas se blairer… »