PSG - Real Madrid : Mission impossible sur le mercato ?

Au printemps, Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG après sept années de collaboration et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. De quoi forcer le Paris Saint-Germain à construire un nouveau projet sans le champion du monde… avec Vinicius Jr ? C’est la folle rumeur de la semaine qui ne devrait en rester qu’à ce stade.

Kylian Mbappé va être présenté comme nouvelle recrue du Real Madrid devant le public merengue au Santiago Bernabeu le 16 juillet prochain selon Relevo . Au PSG, Mbappé va laisser un énorme vide à combler par le comité directeur du club de la capitale. Et pour ce faire, Mohamed Bouhafsi, journaliste pour France Télévisions , a confié cette semaine sur les ondes de RMC que le profil idéal se trouverait au Real Madrid. « Le PSG regarde Vinicius ».

PSG - Real Madrid : Deschamps vide son sac sur le transfert de Mbappé https://t.co/44FmrGxTVJ pic.twitter.com/nTjHcLfrIH — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«Vinicius Jr ? Il y a des approches du PSG»

Et ce n’est pas Daniel Riolo qui a dit le contraire. L’éditorialiste de RMC a confirmé la tendance pendant un de ses passages sur l’ After Foot . « C'est exactement ce que j'ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus." A la Qatarie, c'est classique ».

«Il faudrait que Paris surpaye le joueur, ce que le club ne veut pas faire»