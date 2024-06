Mercato - OM : Un fiasco est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne semble désormais plus faire beaucoup de doute, Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de l'OM. Sur le papier, il s'agirait d'un très joli coup de la part du club phocéen, mais pour le moment, il existe encore trop doute au niveau de l'effectif pour que l'euphorie soit total. Le mercato s'annonce donc crucial pour le club phocéen.

Après de longues semaines d'attente, l'arrivée de Sergio Conceiçao semble avoir capoté, et c'est finalement Roberto De Zerbi qui va débarquer. L'OM a donc trouvé le successeur de Jean-Louis Gasset et réalise même un très joli coup compte tenu de l'absence de qualification européenne. Mais pour Jérémy Attali-Pietri, la réussite du technicien italien à l'OM dépendra en grande partie du mercato estival.

Mercato : Un premier transfert imminent à l’OM https://t.co/s1mB4Zv6HH pic.twitter.com/MKxtP9EKRu — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Un gros mercato est attendu !

« Maintenant faut basculer sur la question, avec quels joueurs parce que si tu as les mêmes joueurs qu’avec et Marcelino et Gasset et Gattuso c’est-à-dire 3 coachs, 3 styles différents, 3 salles 3 ambiances on va dire les résultats ont été les mêmes à chaque fois. Je pense qu’il faut renouveler l’effectif faire partir des points morts, faire venir du sang neuf et là on pourra vraiment se dire on est sur un cercle vertueux ça repart et Longoria pourra prouver que l’an dernier c’était qu’un accident », assure le rédacteur en chef adjoint chez Actu.fr Marseille au micro de Football Club de Marseille , avant que Nicolas Filhol n'abonde en son sens.

«C’est une catastrophe industrielle financièrement»