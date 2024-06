Conceiçao : L’OM prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM avait fait ces dernières semaines de Sergio Conceiçao sa priorité absolue du moment au poste d’entraîneur, mais ce dernier n’a pas encore donné son feu vert à Pablo Longoria, et les négociations trainent en longueur. Malang Sarr, ancien protégé de Conceiçao au FC Porto, met un coup de pression en indiquant que l’OM devrait présenter un projet impeccable pour que le technicien portugais accepte de débarquer au club.

Sergio Conceiçao à l’OM, est-ce encore possible ? Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Pablo Longoria avait initialement fait de Paulo Fonseca sa grande priorité de l’été pour le poste d’entraîneur, mais l’ancien maitre à jouer du LOSC a finalement opté pour le projet du Milan AC. Conceiçao s'est ainsi retrouvé en tête de liste depuis plusieurs semaines, mais il semble faire trainer les choses pour sa signature à l’OM alors que l'option Roberto De Zerbi a pris un sérieux coup de crédit depuis plusieurs heures.

Conceiçao : L'OM s'agace et passe au plan B https://t.co/Mc1pdwbPT2 pic.twitter.com/QSOqdAbWBZ — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Il a besoin de garanties »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Malang Sarr annonce pourquoi les discussions trainent autant avec Sergio Conceiçao : « Des négociations très longues ? Ah je sais pourquoi, il est spécial ! Il vient sous certaines conditions, car il a besoin de garanties. Il ne va jamais se lancer dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Si le projet est à la hauteur de ses ambitions, il va tout donner. Mais si c'est bancal, il ne va pas forcer. Une fois que c'est fixé, peu importe ce qu'il a entre les mains : il va tirer le maximum de ses joueurs », confie l’ancien protégé de Conceiçao au FC Porto, qui sous-entend donc que l’OM n’avait pas fait ce qu’il fallait pour convaincre le technicien portugais.

Sarr raconte la méthode Conceiçao