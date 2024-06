Mercato - PSG : Luis Enrique pousse un joueur au départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Alexandre Letellier a déjà officialisé son départ depuis plusieurs semaines. Et le gardien, qui était numéro 4 dans la hiérarchie de Luis Enrique cette saison, indique que c’est l’entraîneur espagnol en personne qui a décidé de ne pas le conserver au Parc des Princes pour l’an prochain.

Et un titi de moins dans les rangs du PSG ! Rapatrié dans son club formateur à l’été 2020 pour y occuper le rôle de troisième ou quatrième dans la hiérarchie des gardiens, Alexandre Letellier (33 ans) n’a pas été prolongé cet été alors que son contrat arrivait à expiration. Passé notamment par Angers et Orléans au cours de sa carrière, le portier se confie dans les colonnes du Parisien sur les coulisses de son départ du PSG, qui a été décidé par Luis Enrique.

Luis Enrique ne voulait plus de Letellier

« J’ai eu un entretien avec Luis Campos qui m’a expliqué que le club ne continuerait pas avec moi après la décision du coach de s’appuyer sur trois gardiens la saison prochaine. C’est la vie d’un footballeur : parfois on reste très longtemps dans un club et parfois, il faut aussi partir. J’avais pris mes habitudes… Mais bon, c’est comme ça, c’est la vie ! Me voilà prêt à repartir sur un nouveau projet », indique Alexandre Letellier sur les raisons de son départ du PSG cet été.

« Une attache particulière au PSG »