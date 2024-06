PSG : Un joueur confirme, c'est Luis Enrique qui l'a fait partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2020 durant la période Covid, Alexandre Letellier a été invité à quitter le PSG cet été alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin. Le portier parisien, qui n'aura disputé que 17 minutes avec le club de la capitale en quatre saisons, a subi le choix de Luis Enrique comme il le raconte en dévoilant les coulisses de son départ.

Lorsqu'il signe au PSG, la surprise est totale. En 2020, en pleine crise Covid, Alexandre Letellier s'engage avec le club de la capitale. Mais rapidement, ce choix va se révéler judicieux puisque Letellier débarque comme troisième gardien, derrière Keylor Navas et Sergio Rico, et possède le grand avantage d'être formé au PSG. Il s'agit donc d'un deal gagnant-gagnant, permettant aux Parisiens de compter sur un joueur formé au club, ce qui est très utile pour les listes en Ligue des champions, tandis que le joueur réalisait son rêve en signant pro dans son club de cœur. Mais le rêve a pris fin pour Alexandre Letellier qui ne sera pas conservé cet été. Dans une interview accordée au Parisien , il assure d'ailleurs que son départ est du à Luis Enrique qui souhaite travailler avec seulement trois gardiens.

Luis Enrique ne veut que trois gardiens, d'où le départ de Letellier

« J’ai eu un entretien avec Luis Campos qui m’a expliqué que le club ne continuerait pas avec moi après la décision du coach de s’appuyer sur trois gardiens la saison prochaine. C’est la vie d’un footballeur : parfois on reste très longtemps dans un club et parfois, il faut aussi partir. J’avais pris mes habitudes… Mais bon, c’est comme ça, c’est la vie ! Me voilà prêt à repartir sur un nouveau projet », assure le portier parisien, avant d'en rajouter une couche.

«J’avais pris mes habitudes… Mais bon, c’est comme ça»