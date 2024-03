PSG - Real Madrid : Mbappé frappe encore, l’Espagne tremble déjà ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va tourner la plus grande page de sa carrière à l’issue de la saison. En effet, le capitaine de l’équipe de France arrive au terme de son contrat au PSG et devrait selon toute vraisemblance rejoindre le Real Madrid après sept saisons passées au Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du football espagnol, il semble que Mbappé a déjà prouvé par le passé qu’il était particulièrement à son aise comme l’atteste sa prestation sur la pelouse de la Real Sociedad mardi soir.

Mardi soir, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure à Anoeta, stade de la Real Sociedad. Dans le cadre du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions, Mbappé a poursuivi sa belle série européenne en Espagne, et plus particulièrement en terres basques.

2024 : À Saint-Sébastien, Mbappé perpétue la tradition

C’est devenu une habitude. Dès que Kylian Mbappé voyage en Espagne, il parvient à marquer. Comme si tout était écrit depuis le début et que son destin était de flamber dans l’élite du football espagnol en Liga. Au Parc des princes à l’aller de ce 1/8ème de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé avait montré la voie à suivre à ses coéquipiers du PSG qui avaient finalement pris une belle option sur la qualification (2-0). Et à Anoeta, Mbappé a tout simplement inscrit un doublé face à la Sociedad, lui permettant de poursuivre sa belle série sur les terrains espagnols en Ligue des champions.

2022 : Un but qui a climatisé le Santiago Bernabeu

Comme ce fut le cas cette année avec la Real Sociedad, Kylian Mbappé avait déjà fait le coup au Real Madrid pendant la campagne de Ligue des champions 2021/2022. En effet, pendant le 1/8ème de finale aller au Parc des princes, Mbappé avait trouvé le chemin des filets en toute fin de match pour offrir un avantage au PSG avant le déplacement au Santiago Bernabeu (1-0). Et même son de cloche pour le 1/8ème de finale retour de cette Ligue des champions 2021/2022. Cinq minutes avant la pause, Kylian Mbappé jetait un froid d’hiver dans l’antre du Real Madrid qui fut finalement réveillée puis ravivée par un triplé de Karim Benzema en seconde période.

2021 : Un triplé et une masterclass au Camp Nou

Avant que Lionel Messi ne devienne un joueur du PSG cet été-là, Kylian Mbappé formait simplement un duo d’attaque avec Neymar. Et au Camp Nou, stade mythique du FC Barcelone, celui qui est par la suite devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain était tout simplement en feu. Après la rencontre, Mauricio Pochettino qui était l’entraîneur de l’époque avait révélé que Kylian Mbappé lui avait promis de gagner pour lui au Camp Nou, ce qu’il n’était jamais parvenu à faire par le passé en tant que coach. Et chose promise, chose due. Face au Barça , le capitaine de l’équipe de France inscrivait un triplé mémorable qui permettait au PSG de prendre plus qu’une simple option sur la qualification en quart de finale (4-1). Finalement, ce PSG de Mauricio Pochettino s’était hissé jusqu’en demi-finale de cette édition et s’inclinait face au Manchester City de Pep Guardiola. « Vous n’êtes pas contents ? Triplé » comme il le dirait lui-même.

2019 : Premier but au Bernabeu !

Le 26 novembre 2019, soit deux ans après son transfert avorté au Real Madrid puisqu’il avait choisi le PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé inscrivait son premier but au Santiago Bernabeu… mais pas en tant que joueur du Real Madrid. En effet, alors que Karim Benzema était parvenu à trouver la faille à deux reprises dans la défense de l’équipe qui était entrainée par Thomas Tuchel, Mbappé réduisait l’écart à dix minutes du temps réglementaire et fut imité par Pablo Sarabia dans la foulée pour que le PSG arrache le point du match nul dans cette 5ème journée de phase de poules de la Ligue des champions.

