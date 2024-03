Révolution au PSG, un invité surprise prend la place d’Al-Khelaïfi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, en pleine évolution de son projet, le PSG a accueilli un renfort important en la personne de Luis Enrique. Quelques mois plus tard, l’Espagnol a trouvé sa place en interne, au point d’apparaître comme l’élément central du club, et ce malgré les présences de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

S’il n’échappe pas aux critiques depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique est aujourd’hui salué pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions obtenue au détriment de la Real Sociedad, un stade de la compétition que le club n’avait plus atteint depuis deux ans. Les choix et la sérénité de l’entraîneur espagnol ont joué un rôle important dans ce succès parisien, lui qui a su s’imposer rapidement en interne.

Mbappé a déjà pu remarquer le pouvoir de l’entraîneur parisien

Choisi pour incarner cette nouvelle étape du projet QSI, Luis Enrique a les cartes en main cette saison, à la différence des anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain peu aidés par la présence de nombreuses stars dans le vestiaire. Cette année, le collectif prime sur les individualités, et Luis Enrique l’a notamment prouvé en remplaçant Kylian Mbappé face à Rennes puis à Monaco dès la pause.

Luis Enrique, le boss du moment au PSG