PSG : Mbappé choisit l’élite, son règne ne fait que commencer ?

Kylian Mbappé va faire ses adieux au PSG en fin de saison, soit au terme de son contrat au Paris Saint-Germain. Direction le Real Madrid, sauf énorme rebondissement. Et à la Casa Blanca, Mbappé devrait intégrer un projet piloté par une politique sportive lui permettant d’être tout en haut pendant de longues années selon Thierry Henry. Explications.

Kylian Mbappé a pris sa décision. Après avoir prolongé son contrat au PSG au printemps 2022 contre toute-attente et à la grande surprise du Real Madrid qui lui avait déroulé le tapis rouge, le capitaine de l’équipe de France a revu sa copie en cette année 2024 et devrait selon toute vraisemblance s’envoler en tant qu’agent libre pour Madrid cet été.

Avec Mbappé, une domination du Real Madrid pendant sept ans ?

Pour Thierry Henry, Mbappé va intégrer une institution qui aurait de fortes chances de régner sans partage tant dans leurs frontières qu’en Europe pour une raison précise.



« Le Real Madrid ? Il y a une chose pour laquelle il faut leur donner beaucoup de crédit, c'est la capacité qu'ils ont de s'assurer qu'ils construisent une équipe tout en gardant certains des anciens avec eux pour s'assurer qu'ils peuvent expliquer aux jeunes qui arrivent ce qu'est le Real Madrid. Si Mbappé va là-bas, ils auront une équipe qui pourra dominer l'Europe et leur championnat pendant peut-être six ou sept ans » . a confié le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs sur le plateau de CBS Sports pour l’émission CBS Sports Golazo.

