Mbappé quitte le PSG, «un contrat monumental» va être signé

Amadou Diawara

Le naming de la Ligue 1 va changer. Comme annoncé par Daniel Riolo, Uber Eats devrait laisser sa place à McDonald's. Malgré son accord verbal à 19M€ annuels avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), le service de livraison de plats cuisinés ne fait pas le poids face au fast food américain, qui propose 30M€.

Alors que Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, la Ligue de Football Professionnel (LFP) doit trouver des solutions pour s'y retrouver financièrement. Et McDonald's peut en être une. Comme annoncé par Daniel Riolo ce lundi soir dans l' After Foot , la multinationale de la restauration rapide devrait prendre la succession d'Uber Eats pour le naming de la Ligue 1. Comme ajouté par le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , McDonald's devrait débourser environ 30M€ par an.

«C’est un contrat incroyable pour la L1»

« Uber Eats ? La Ligue leur a dit qu’il fallait augmenter et ils ont augmenté un peu quand même. Le 21 décembre, champagne à la LFP, accord verbal. Uber continue avec plus de contreparties, notamment autour des questions business qui tournent toujours autour du PSG. Ça se fait, mais ça ne se signe pas », a déclaré Daniel Riolo ce mercredi soir dans l' After Foot de RMC Sport.

«C’est 30M€ par an»