PSG - Real Madrid : Mbappé a fait «la plus grosse erreur de sa vie» !

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français n’a pas souhaité prolonger afin de pouvoir s’engager librement au Real Madrid. C’est enfin une réalité, Mbappé est un joueur merengue, mais voilà que pour le moment, c’est un véritable cauchemar. De quoi faire dire à Cyril Hanouna une nouvelle fois que le Madrilène s’est trompé.

A plusieurs reprises ces dernières années, le Real Madrid a tenté de recruter Kylian Mbappé. C’est finalement en cet été 2024 que l’union des deux a eu lieu. Après 7 ans au PSG, où il était arrivé au terme de son contrat, le capitaine de l’équipe de France a donc fait ses valises et c’est libre qu’il s’est engagé avec la Casa Blanca. Problème, le rêve vire au cauchemar pour Mbappé, qui est actuellement au fond du trou au Real Madrid. Une situation qui n’en finit d’ailleurs pas de faire réagir.

« Il est dans la spirale de l’échec »

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a commenté le calvaire que vit actuellement Kylian Mbappé au Real Madrid. Devant les problèmes du Français au sein de la Casa Blanca, le présentateur n’a alors pas hésité à lâcher : « Il a fait la plus grosse erreur de sa vie en allant au Real Madrid. Il est dans la spirale de l’échec ».

« Mbappé aurait dû rester au PSG »

Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna tient un tel discours à propos du choix de Kylian Mbappé de signer au Real Madrid. En effet, dès le début de la saison, avant même les difficultés qu’on connait actuellement pour le Français, le présentateur faisait savoir : « Kylian Mbappé : plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. On en reparlera, ça va être catastrophique. Le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans lui ». Et pour justifier ses propos sur Mbappé, Hanouna avait par la suite expliqué : « Pour moi, Kylian Mbappé a fait l’erreur de sa vie. Je n’ai pas développé la dernière fois, mais je vais le faire maintenant. Gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, c’est normal. Forcément, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, tout le monde le fait. Tous les joueurs qui sont au Real Madrid, à un moment, ils vont gagner la Ligue des Champions. Etre Ballon d’or au Real Madrid, c’est plutôt facile. Benzema l’a eu au Real Madrid. Mbappé aurait dû rester au PSG, gagner la Ligue des Champions avec le PSG, être Ballon d’or avec le PSG. Le club lui donnait tout, ça aurait été son club. Il aurait été le taulier au PSG ».