PSG - Real Madrid : Feu vert pour Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG au terme de son contrat en juin prochain, et le capitaine de l'équipe de France rejoindra vraisemblablement le Real Madrid avec qui il aurait même déjà trouvé un accord contractuel. Mais malgré les chiffres extravagants qui sont évoqués, Javier Tebas assure que le club merengue a les moyens de recruter Mbappé et donne son feu vert pour l'opération.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière : Kylian Mbappé a lâché son verdict au PSG, expliquant à son président Nasser Al-Khelaïfi qu'il partirait libre à l'issue de la saison. En fin de contrat, l'attaquant de 25 ans a donc décidé de ne pas répéter le scénario de 2022 (il avait prolongé in-extremis en mai plutôt que de partir libre), et prendra donc la direction du Real Madrid lors du prochain mercato estival, avec qui il aurait trouvé un accord contractuel lui permettant de toucher une fortune.

Tebas valide le budget pour Mbappé

Le président de la Liga, Javier Tebas, se confie à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE et confirme les grosses capacités financières du Real Madrid, qui peut donc lâcher une fortune pour recruter Mbappé libre : « Oui. Le Real est un club économiquement dans une situation optimale. Le président et le directeur général sont de très bons gestionnaires (…) Actuellement, leurs résultats financiers sont très bons et ils peuvent dépenser beaucoup plus qu'ils ne le font. Le Real a été très prudent financièrement et s'est préparé à la signature de Mbappé », indique Tebas, qui valide donc déjà l'arrivée de la star du PSG, prévue pour l'été prochain.

Le Real en position de force