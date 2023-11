PSG : Quelle doit être la priorité du mercato de janvier ?

La rédaction

Le 1er janvier prochain, le marché des transferts ouvrira à nouveau ses portes, cette fois pour la fenêtre estivale. Pendant un mois, les clubs auront l’occasion d’apporter quelques retouches à leurs effectifs, une occasion dont pourrait profiter le PSG. Après avoir été très actif durant l’été, le club de la capitale pourrait se distinguer durant ce mois de janvier. Mais quelle doit être la priorité du PSG ?

Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique dispose de nombreux choix pour composer son équipe à chaque match. L’Espagnol a à sa disposition de multiples stars. Mais son effectif est-il pour autant complet ? Alors que plusieurs postes sont doublés, à certaines positions, il semble exister des carences. Ça tombe bien, le mercato hivernal arrive vite. Dans un peu plus d’un mois maintenant, le marché des transferts va ouvrir ses portes. De quoi permettre au PSG de réaliser les transferts qu’il souhaite pour affronter la seconde partie de la saison dans les meilleures conditions ?

Un nouvel arrière gauche au PSG ?

Et quand il s’agit d’évoquer les futurs transferts du PSG, un poste fait parler, celui d’arrière gauche. Aujourd’hui, c’est Lucas Hernandez qui occupe cette position en tant que titulaire, mais c’est aussi parce que Nuno Mendes est à l’infirmerie et va le rester pendant encore plusieurs semaines. Derrière l’international français, Luis Enrique peut bricoler en replaçant Nordi Mukiele ou bien en faisant confiance à Layvin Kurzawa. Recruter un nouvel arrière gauche pourrait donc être une bonne idée pour le PSG. Toutefois, comme le10sport.com a pu vous le révéler, le club de la capitale n’a pas prévu de recruter à cette position en janvier, préparant plutôt une opération dans un autre secteur.

Un besoin au milieu de terrain ?

Mais où le PSG pourrait bien se renforcer alors ? Compte tenu de la blessure de Warren Zaïre-Emery, absent pendant les prochaines semaines à cause d’une entorse de la cheville, la nécessité de recruter un milieu de terrain a également refait surface. A 17 ans seulement, Zaïre-Emery a énormément apporter au PSG depuis le début de la saison et son absence va forcément porter préjudice. La question sera de savoir comment remplacer le néo-international. La solution passera-t-elle par l’arrivée d’un nouveau joueur au milieu de terrain ? Et si la priorité était finalement encore ailleurs au PSG ?



Alors, quelle doit être la priorité du PSG au mercato de janvier ?